Ивелин Попов: «Ростов» мог победить ЦСКА и 4:0, и 5:0

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура РПЛ с ЦСКА (3:1).



«Хороший матч. Могло быть и 4:0, и 5:0. ЦСКА — одна из ведущих команд, до этого тура была лидером чемпионата. Мы очень рады, что приехали и выиграли сегодня. Будем реалистами, мы не можем сказать, что переиграли их полностью. 10-15 минут и во втором тайме было давление, ЦСКА был на нашей половине, но по счёту мы выиграли. У ЦСКА хороший тренер и хорошая команда, но им надо решить свои проблемы. То, что мы теперь на первом месте, — это хорошо. К ЦСКА нужно относиться к уважением. Они всегда были одной из лучших команд в России. Выиграли, двигаемся дальше. Мы тоже хотим быть большой командой, и потихоньку мы ей становимся.



То, что Хорен забивает, не удивляет. Он хорошо тренируется, хорошо готовится, много работает. Он заслужил. Что касается Еремёнко, то он заболел. Тренировался всю неделю, получилось, что заболел, даже неприятно.



Я сегодня мог забить, но не получилось. Главное, что выиграли. Ребята играли и бились на 110%. Перерыв на сборную, наверное, помешает, и не только «Ростову». Выпадем из ритма на эти 10 дней, это большой отрезок. Придётся ещё тратить время после на то, чтобы войти в строй», — передаёт слова Попова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

Шарлия: это худший матч ЦСКА в сезоне, но мы всё равно были лучше «Ростова»