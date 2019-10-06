Фанаты ЦСКА поддержали Гончаренко, Карпин повис на игроках «Ростова». Яркие фото
6 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» нанёс поражение ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Счёт был открыт на 11-й минуте. Автором забитого мяча стал Хорен Байрамян, которому ассистировал Матиас Норманн. В концовке тайма преимущество ростовского клуба увеличил Байрамян, оформивший дубль. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Эльдор Шомуродов. На 61-й минуте счёт до крупного довёл Шомуродов с передачи Байрамяна. В компенсированное время «армейцы» сократили разрыв в счёте, с пенальти отличился Никола Влашич.
Лучшие кадры с матча ЦСКА – «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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