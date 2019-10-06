«Ростов»: отвечать на шутку ЦСКА про Мамаева не будем. Желаем удачи Акинфееву

«Ростов» в своём «твиттере» ответил на ролик ЦСКА, который был опубликован «армейским клубом» перед очным матчем 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Отвечать на шутку «армейцев» про Павла Мамаева из видеоанонса к сегодняшней игре не будем. Просто пожелаем Игорю удачи в еврокубках!» — говорится в сообщении «Ростова». К посту были прикреплены хештеги #Игорь43 и #ВечнаяШутка.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Ростова».

Видео можно посмотреть в «твиттере» ЦСКА.

Матч между ЦСКА и «Ростовом» завершился победой гостей со счётом 3:1. «Армейцам» удалось избежать разгромного поражения под самый занавес встречи благодаря голу с пенальти Николы Влашича.

«Ростов», набрав 26 очков, поднялся на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (25) — на 4-м месте.