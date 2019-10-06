«Спартак» потерпел пятое подряд поражение в РПЛ
Московский «Спартак» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги проиграл «Краснодару» со счётом 1:2. Это поражение стало для красно-белых пятым подряд в чемпионате России.
Спартаковцы пропустили гол уже на 3-й минуте, отличился Маркус Берг с передачи Магомеда-Шапи Сулейманова. Вскоре преимущество краснодарского клуба увеличил Сергей Петров с паса Ари. «Спартак» ответил одним голом, отличился Джордан Ларссон, которому ассистировал Резиуан Мирзов.
Ранее «Спартак» потерпел поражения от «Зенита» (0:1), «Урала» (1:2), «Уфы» (0:1) и «Оренбурга» (1:2). После последнего из них команду покинул главный тренер Олег Кононов.
«Спартак», набрав 14 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
«Главное, чтобы не было стыдно». Баннер фанатов «Спартака» на матче в Краснодаре
- 6 октября 2019
-
21:36
-
21:34
-
21:29
-
21:24
-
21:16
-
21:03
-
20:58
-
20:57
-
20:55
-
20:49
-
20:43
-
20:30
-
20:24
-
20:19
-
20:09
-
20:07
-
20:03
-
19:51
-
19:48
-
19:45
-
19:37
-
19:36
-
19:28
-
19:25
-
19:22
-
19:21
-
19:21
-
19:12
-
19:08
-
19:01
-
19:01
-
18:58
-
18:55
-
18:54
-
18:51
Партнерский контент