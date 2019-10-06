«Спартак» потерпел пятое подряд поражение в РПЛ

Московский «Спартак» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги проиграл «Краснодару» со счётом 1:2. Это поражение стало для красно-белых пятым подряд в чемпионате России.

Спартаковцы пропустили гол уже на 3-й минуте, отличился Маркус Берг с передачи Магомеда-Шапи Сулейманова. Вскоре преимущество краснодарского клуба увеличил Сергей Петров с паса Ари. «Спартак» ответил одним голом, отличился Джордан Ларссон, которому ассистировал Резиуан Мирзов.

Ранее «Спартак» потерпел поражения от «Зенита» (0:1), «Урала» (1:2), «Уфы» (0:1) и «Оренбурга» (1:2). После последнего из них команду покинул главный тренер Олег Кононов.

«Спартак», набрав 14 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.