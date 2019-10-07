Месси забил 100-й гол за «Барселону» из-за пределов штрафной

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил прямым ударом со штрафного в матче 8-го тура Ла Лиги против «Севильи». Встреча состоялась на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Месси на 78-й минуте поставил точку в матче, забив свой первый гол в сезоне.



Этот красивый гол стал для него 100-м, забитым за клуб во всех турнирах из-за пределов штрафной. Из них это был 43-й гол, забитый прямым ударом. Месси стал первым игроком в XXI веке, который забивал в 16 сезонах испанского чемпионата подряд. Всего на счету форварда 420 голов в Ла Лиге.



32-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В составе каталонского клуб он принял участие в 692 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 604 забитых мячей, а также отдал 244 результативные передачи. Месси — 10-кратный чемпион Испании, 4-кратный победитель Лиги чемпионов, 5-кратный обладатель «Золотого мяча». Контракт игрока с каталонским клубом действует до лета 2021 года.

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