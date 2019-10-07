Уткин: будем следить за первыми шагами Тедеско. Приготовьте свои тедескопы!

Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале высказался о возможном назначении бывшего главного тренера «Шальке-04» Доменико Тедеско на пост наставника «Спартака».
«К вечеру у «Спартака», видимо, будет новый тренер. В прошлый раз дела вёл волк-хлопотун Наиль Измайлов, ему важно было любое дело разложить в категориях пиара. Тогда и возникли истории о том, что Кононова ценил Бесков. Правда, это ведь было уже не проверить.
Сейчас, поскольку Тедеско никак не увязать с родоначальником сегодняшнего спартаковского стиля, я бы предложил обратить внимание на то, что в фамилии «Тедеско» сразу четыре буквы стоят в правильном порядке и с правильным ударением. Так что он первый после классика, кто с ним рифмуется. Круто! Жаль, Наиль ушёл, некому продать идею. Тем не менее мой мемчик тогда – Кононов не человек, а Пиджак – зашла пошире.
Сейчас я бы сказал, что все кадровые решения так безнадежно сливаются и нынешний симпатичный, наверное, способный парняга взялся практически ниоткуда, что он для меня сейчас просто очередной. Якин, Аленичев, Каррера, Кононов и т. д. Итедеско. Будем внимательно следить за первыми шагами Доменико. Ведь он может просто не успеть сделать их много. Приготовьте свои тедескопы!» — написал Уткин.
- 7 октября 2019
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