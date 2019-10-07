«Астон Вилла» возмутилась расистским поведением собственных фанатов

«Астон Вилла» возмущена некоторыми своими болельщиками, которые во время матча АПЛ с «Норвич Сити» (5:1) распевали расистскую песню, адресованную двум игрокам клуба. Одним из них стал Марвелоуз Накамба, сообщает Sky Sports.
«Клуб «Астон Вилла» испытывает отвращение и потрясение от того, что в социальных сетях распространяются кадры с нашими болельщиками, которые поют расистскую песню, адресованную двум игрокам собственного клуба.
Поведение такого характера портит доброе имя футбольного клуба «Астон Вилла» и наших болельщиков. Если преступники будут выявлены, они будут самым решительным образом наказаны клубом и переданы в полицию.
Наши сотрудники службы безопасности усилят бдительность на предстоящих играх, чтобы гарантировать — каждый, кто попытается повторить эту песню, будет жёстко наказан.
Мы знаем, что можем рассчитывать на помощь большинства наших фанатов, чтобы немедленно устранить подобные явления», — говорится в заявлении клуба.
- 7 октября 2019
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