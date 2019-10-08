Мариу рассказал, почему принял решение перейти в «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, который был вызван в сборную Португалии на матчи отбора чемпионата Европы — 2020, рассказал, почему принял решение перейти в стан «железнодорожников».
«Я очень рад вернуться в сборную. Это была моя цель, именно поэтому я сменил клуб. Нас ждут важные матчи, у нас есть шанс выиграть оба. Я действительно верю в эту команду и работаю над тем, чтобы попасть в заявку на Евро-2020», — рассказал Мариу в интервью португальскому телеканалу SIC.
11 октября сборная Португалии проведёт матч с командой Люксембурга, а 14-го команде предстоит встретиться с Украиной.
Мариу перешёл в «Локомотив» из «Интера» в летнее трансферное окно на правах аренды. Соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано до конца нынешнего сезона. Португалец провёл за «железнодорожников» 5 матчей в РПЛ, сделав 2 результативные передачи.
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