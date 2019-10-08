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Семак женится на бывшей супруге в Италии

Семак женится на бывшей супруге в Италии
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 8 октября, состоится свадьба главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Специалист вступит в брак с бывшей супругой Анной. Церемония бракосочетания пройдёт в итальянском городе Комо.

Фото: «Инстаграм» визажиста Сердара Камбарова
Фото: «Инстаграм» визажиста Сердара Камбарова

Ранее сообщалось, что Семак предложил Анне повторно выйти за него замуж. Специалист сделал предложение супруге на борту самолёта, который летел из Санкт-Петербурга в Милан.

Напомним, в семье Семака и Анны восемь детей: Илья, Майя, Семён, Иван, Варвара, Савва, Илария и Таня.

Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под руководством специалиста петербургский клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. Кроме того, Семак стал первым в истории российских чемпионатов, кто завоевал золотые медали как в качестве футболиста, так и тренера.

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