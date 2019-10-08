Семак женится на бывшей супруге в Италии
Сегодня, 8 октября, состоится свадьба главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Специалист вступит в брак с бывшей супругой Анной. Церемония бракосочетания пройдёт в итальянском городе Комо.
Фото: «Инстаграм» визажиста Сердара Камбарова
Фото: «Инстаграм» визажиста Сердара Камбарова
Ранее сообщалось, что Семак предложил Анне повторно выйти за него замуж. Специалист сделал предложение супруге на борту самолёта, который летел из Санкт-Петербурга в Милан.
Напомним, в семье Семака и Анны восемь детей: Илья, Майя, Семён, Иван, Варвара, Савва, Илария и Таня.
Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под руководством специалиста петербургский клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. Кроме того, Семак стал первым в истории российских чемпионатов, кто завоевал золотые медали как в качестве футболиста, так и тренера.
- 8 октября 2019
-
19:18
-
19:03
-
18:50
-
18:50
-
18:32
-
18:29
-
18:22
-
18:12
-
17:59
-
17:52
-
17:41
-
17:31
-
17:22
-
17:18
-
16:58
-
16:41
-
16:36
-
16:35
-
16:24
-
16:22
-
15:58
-
15:44
-
15:26
-
15:25
-
15:02
-
14:56
-
14:52
-
14:34
-
14:34
-
14:16
-
14:11
-
14:04
-
14:04
-
13:34
-
13:32
Партнерский контент