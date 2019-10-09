«МЮ» рассматривает кандидатуру 32-летнего Нагельсмана на замену Сульшеру
Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман вошёл в число кандидатов на замену Уле-Гуннару Сульшеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Mirror.
Согласно информации источника, руководство «красных дьяволов» теряет терпение из-за неудачного выступления команды в текущем сезоне. Матч 9-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», который состоится 20 октября, может стать последним для норвежского специалиста в качестве наставника манкунианского клуба. В «МЮ» уже рассматривают Нагельсмана в качестве потенциального сменщика Сульшера.
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место. В активе команды 9 очков после 8 туров.
32-летний Нагельсман возглавил «РБ Лейпциг» летом. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
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