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Месси: был удивлён интервью Пике, я бы так не стал поступать

Месси: был удивлён интервью Пике, я бы так не стал поступать
Футбол / Испания 0

Капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что его удивило недавнее интервью с защитником каталонцев Жераром Пике, в котором футболист намекнул на попытки руководства клуба провоцировать конфликты. Ранее Пике намекнул, что журналисты пишут критические статьи о чрезмерном влиянии футболистов с подачи руководства команды.

«Жерар никому из нас ничего не говорил, он не говорил ничего и мне. Да, я был удивлён. Он уже давно в нашей команде и прекрасно знает, как решаются такие вопросы.

Я бы так не стал поступать, если честно. Так делать в сложное время не стоит», — цитирует Месси Mundo Deportivo.

После интервью с Пике руководство «Барселоны» решило организовать встречу с защитником команды. По мнению Пике, с помощью журналистов боссы «Барсы» обвиняют игроков клуба в попытках влияния на решения.

Пике намекнул, что руководство «Барселоны» провоцирует конфликты
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