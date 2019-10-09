Месси: был удивлён интервью Пике, я бы так не стал поступать

Капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что его удивило недавнее интервью с защитником каталонцев Жераром Пике, в котором футболист намекнул на попытки руководства клуба провоцировать конфликты. Ранее Пике намекнул, что журналисты пишут критические статьи о чрезмерном влиянии футболистов с подачи руководства команды.
«Жерар никому из нас ничего не говорил, он не говорил ничего и мне. Да, я был удивлён. Он уже давно в нашей команде и прекрасно знает, как решаются такие вопросы.
Я бы так не стал поступать, если честно. Так делать в сложное время не стоит», — цитирует Месси Mundo Deportivo.
После интервью с Пике руководство «Барселоны» решило организовать встречу с защитником команды. По мнению Пике, с помощью журналистов боссы «Барсы» обвиняют игроков клуба в попытках влияния на решения.
- 9 октября 2019
-
10:55
-
10:50
-
10:35
-
10:28
-
10:27
-
10:20
-
10:19
-
10:19
-
10:15
-
10:05
-
10:05
-
09:37
-
09:32
-
09:17
-
09:17
-
08:11
-
07:29
-
06:46
-
03:51
-
02:48
-
01:34
-
00:19
- 8 октября 2019
-
23:40
-
23:23
-
23:11
-
23:08
-
22:45
-
22:31
-
22:25
-
22:18
-
22:00
-
21:45
-
21:37
-
21:21
-
21:10