Пике: никогда не надевал футболку «Реала», у меня на неё аллергия
Защитник «Барселоны» Жерар Пике признался, что никогда не надевал футболку самого принципиального соперника своей команды — «Реала».
«Я играю лучше, если меня освистывают. Наличие людей, которые болеют против меня, мотивирует больше, потому что чем лучше ты играешь, тем больше раздражаешь их. Меня освистывали в сборной, но это были мои лучшие годы в национальной команде.
Я никогда не надевал футболку «Реала». Мне кажется, были случаи, когда я менялся футболками после матча с игроками «Реала», но я никогда её не носил. Всё из-за аллергии на неё и тому подобное", — приводит слова Пике Sport.es.
В текущем сезоне Пике сыграл за «Барселону» 10 матчей и забил 1 мяч. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2022 года.
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