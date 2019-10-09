Абрахам подтвердил, что сборная Англии может уйти с поля в случае расизма

Форвард «Челси» Тэмми Абрахам подтвердил, что футболисты сборной Англии уйдут с поля в случае проявления расизма.

«Гарри Кейн уже говорил об этом. Если будут проявления расизма, мы поговорим с игроком, которого оскорбили, и примем решение. Мы все можем уйти с поля.

Футбол — командная игра. Нельзя оставлять кого-то одного, мы — команда. Если это происходит с одним из нас, мы будем все вместе», — цитирует Абрахама Mirror.

В протоколе УЕФА существует определённая процедура на такие случаи. Так, сперва необходимо, чтобы диктор сделал по стадиону соответствующее объявление. Но, как подчеркнул Абрахам, футболисты сборной Англии могут уйти с поля, не следуя протоколу. В текущем сезоне в европейском футболе уже неоднократно случались скандалы с расовой подоплёкой.