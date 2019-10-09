Абрахам подтвердил, что сборная Англии может уйти с поля в случае расизма

Форвард «Челси» Тэмми Абрахам подтвердил, что футболисты сборной Англии уйдут с поля в случае проявления расизма.
«Гарри Кейн уже говорил об этом. Если будут проявления расизма, мы поговорим с игроком, которого оскорбили, и примем решение. Мы все можем уйти с поля.
Футбол — командная игра. Нельзя оставлять кого-то одного, мы — команда. Если это происходит с одним из нас, мы будем все вместе», — цитирует Абрахама Mirror.
В протоколе УЕФА существует определённая процедура на такие случаи. Так, сперва необходимо, чтобы диктор сделал по стадиону соответствующее объявление. Но, как подчеркнул Абрахам, футболисты сборной Англии могут уйти с поля, не следуя протоколу. В текущем сезоне в европейском футболе уже неоднократно случались скандалы с расовой подоплёкой.
- 9 октября 2019
-
16:24
-
16:16
-
16:09
-
15:55
-
15:39
-
15:36
-
15:12
-
15:00
-
14:59
-
14:45
-
14:32
-
14:31
-
14:27
-
14:24
-
14:15
-
14:14
-
14:05
-
13:51
-
13:48
-
13:39
-
13:33
-
13:28
-
13:20
-
13:16
-
12:30
-
12:28
-
12:28
-
12:17
-
11:56
-
11:49
-
11:39
-
11:35
-
11:20
-
11:11
-
11:09