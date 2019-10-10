Супруга Хески поддержала жену Руни, обвинившую супругу Варди в сливе информации

Шантель, супруга бывшего форварда сборной Англии Эмиля Хески, поддержала Колин Руни, жену экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни. Ранее Колин обвинила Ребеку Варди, жену форварда «Лестера» Джейми Варди, в сливе информации английским таблоидам. По мнению Колин, Ребека передавала сториз из закрытого «инстаграма» жены Руни британским журналистам.
«Колин поступила правильно, решив опубликовать выводы из своего расследования.
Она отличная девушка, у них прекрасная семья. Не думаю, что она бы стала что-то писать, не подумав. Наверняка она долго проводила своё расследование.
Речь идёт о небольшом круге друзей, поэтому можно определить, кто мог слить информацию. В таких ситуациях становится тяжело, ведь информацию передал кто-то, кому ты веришь и доверяешь.
Когда мы только начали встречаться с Эмилем, в СМИ появлялась информация, которую знали только члены моей семьи и друзья. Я после этого начинала не доверять своей маме, бабушке. Это неприятно, я сочувствую Колин», — цитирует супругу Хески The Sun.
- 10 октября 2019
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