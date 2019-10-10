Полиция расследует связи Кафу с крупнейшей преступной группировкой Бразилии
Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Маркос Кафу обвиняется в связях с крупнейшей преступной группировкой страны PCC, сообщает Football Italia.
По информации, правоохранительные органы изучают информацию на предмет связей футболиста и PCC. В частности, полиция расследует дело о переводе бывшим футболистом бухгалтеру преступной группировки денег за продажу зданий и земли в штате Сан-Паулу. Кафу уже опроверг обвинения, заявив: «Это всё ложная информация. Я не знаю, откуда взялась эта информация, потому что у меня нет собственности в этом районе».
Напомним, летом появилась информация, что Кафу накопил долги на несколько миллионов евро. В начале осени у бывшего футболиста умер сын Данило.
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