Полиция расследует связи Кафу с крупнейшей преступной группировкой Бразилии

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Маркос Кафу обвиняется в связях с крупнейшей преступной группировкой страны PCC, сообщает Football Italia.

По информации, правоохранительные органы изучают информацию на предмет связей футболиста и PCC. В частности, полиция расследует дело о переводе бывшим футболистом бухгалтеру преступной группировки денег за продажу зданий и земли в штате Сан-Паулу. Кафу уже опроверг обвинения, заявив: «Это всё ложная информация. Я не знаю, откуда взялась эта информация, потому что у меня нет собственности в этом районе».

Напомним, летом появилась информация, что Кафу накопил долги на несколько миллионов евро. В начале осени у бывшего футболиста умер сын Данило.