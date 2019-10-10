Тренер «Боруссии» Д: Санчо может стать одним из лучших игроков в мире
Ассистент главного тренера дортмундской «Боруссии» Йорг Хайнрих поделился мнением о вингере команды Джейдоне Санчо.
«Санчо может стать одним из лучших игроков в Европе или даже в мире. Будет нелегко сохранить его в Дортмунде. Мы надеемся, что он проведёт у нас ещё один или два сезона. Понимаем, что очень большие клубы с большим количеством денег хотят его заполучить.
Джейдон должен знать, что «Боруссия» — отличное место для молодых футболистов, чтобы регулярно играть и развиваться на очень высоком уровне», — приводит слова 49-летнего специалиста Omnisport.
Санчо выступает за «Боруссию» с 2017 года. В нынешнем сезоне 19-летний англичанин забил 4 мяча и отдал 7 результативных передач в 11 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
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