Де Лигт установил рекорд сборной Нидерландов

Защитник «Ювентуса» и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт принял участие в матче национальной команды с Северной Ирландией в 7-м туре квалификации чемпионата Европы – 2020 и помог ей добиться победы со счётом 3:1.



Как сообщает Opta, для 20-летнего футболиста эта встреча стала уже 20-й в составе сборной. Таким образом, он стал самым молодым игроком в истории Нидерландов, которому удалось достичь этого показателя.



Де Лигт является воспитанником «Аякса», цвета которого защищал с 2016 по 2019 год, а минувшим летом перебрался в «Ювентус». Сумма трансфера составила € 85,5 млн. В сборную Нидерландов Маттейс вызывается с 2017 года.



В турнирной таблице группы C Нидерланды, Германия и Северная Ирландия занимают первые три места, набрав по 12 очков, при этом североирландцы сыграли на матч больше.

Де Лигт: диета, на которую меня якобы посадил Сарри? Безумная история какая-то