Наставник «Реала Сосьедад»: Месси не соответствует ценностям нашего клуба

Главный тренер «Реала Соьедад» Иманол Альгуасиль заявил, что не хотел бы тренировать капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

«Месси не соответствует ценностям и образу жизни нашего клуба. Тем не менее это не отменяет того, что он является невероятным игроком и делает на поле невероятные вещи. Кого из футболистов я хотел бы потренировать? Мне ни одно из имён не приходит в голову», — приводит слова Альгуасиля Marca.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал Сосьедад» занимает 5-е место. В активе команды из Сан-Себастьяна 13 очков после 8 матчей. В следующем туре подопечные Альгуасиля сыграют на своём поле с «Бетисом». Встреча состоится в воскресенье, 20 октября. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 15:00 мск.