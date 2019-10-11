Бразильский игрок рассказал, как чуть не съел полотенце, подумав, что это еда
Полузащитник «Гремио» Матеус Энрике во время командного ужина в расположении сборной Бразилии рассказал о смешном случае, который произошёл с ним, когда он впервые летел на самолёте первым классом. По словам футболиста, он перепутал полотенце с бразильским блюдом тапиокой.
«Я никогда до этого не летал первым классом. Сидел рядом с Эвертоном. В самолёте было темно. Подошла стюардесса, которая держала что-то на подносе. Она поднимала это щипцами и давала всем пассажирам.
Затем она дала «это» мне. Я взял и почувствовал, что «это» горячее. Подумал, что это тапиока. Я попытался откусить, а когда повернулся, чтобы поговорить с Эвертоном, увидел, что он протирает этим своё лицо», — сказал игрок.
Видео доступно на странице ESPN FC в «Твиттере».
Полиция расследует связи Кафу с крупнейшей преступной группировкой Бразилии
- 11 октября 2019
-
22:13
-
22:10
-
21:50
-
21:45
-
21:28
-
21:11
-
20:53
-
20:29
-
20:28
-
20:17
-
20:12
-
20:06
-
19:55
-
19:42
-
19:34
-
19:26
-
19:23
-
18:57
-
18:56
-
18:47
-
18:45
-
18:35
-
18:27
-
18:21
-
18:17
-
18:08
-
17:49
-
17:43
-
17:25
-
17:04
-
16:50
-
16:41
-
16:35
-
16:26
-
16:22
Партнерский контент