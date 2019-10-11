Бразильский игрок рассказал, как чуть не съел полотенце, подумав, что это еда

Полузащитник «Гремио» Матеус Энрике во время командного ужина в расположении сборной Бразилии рассказал о смешном случае, который произошёл с ним, когда он впервые летел на самолёте первым классом. По словам футболиста, он перепутал полотенце с бразильским блюдом тапиокой.

«Я никогда до этого не летал первым классом. Сидел рядом с Эвертоном. В самолёте было темно. Подошла стюардесса, которая держала что-то на подносе. Она поднимала это щипцами и давала всем пассажирам.

Затем она дала «это» мне. Я взял и почувствовал, что «это» горячее. Подумал, что это тапиока. Я попытался откусить, а когда повернулся, чтобы поговорить с Эвертоном, увидел, что он протирает этим своё лицо», — сказал игрок.

Видео доступно на странице ESPN FC в «Твиттере».