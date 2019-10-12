«Бавария» контактирует с Эриксеном
Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает Sport1.de.
Согласно информации источника, мюнхенский клуб уже контактировал с 27-летним хавбеком. Источники из окружения футболиста заявили, что датчанин рассматривает вариант с переходом в стан чемпиона Германии. Однако в борьбе за игрока «Баварии» придётся выдержать конкуренцию со стороны «Реала» и «Манчестер Юнайтед», которые также заинтересованы в его подписании.
В текущем сезоне Эриксен принял участие в 11 матчах на клубном уровне. На его счету 1 забитый мяч и 1 результативная передача. Ранее полузащитник отказался продлевать контракт с «Тоттенхэм Хотспур». Следующим летом он получит статус свободного агента.
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