«С крыши бани — на веранду». Игрок «Ростова» запустил новый челлендж

Защитник «Ростова» Евгений Чернов запустил новый челлендж.

На своей странице в «Инстаграме» 26-летний футболист жёлто-синих опубликовал ролик, где они с товарищем пасовали друг другу мяч на солидном расстоянии с условием, чтобы мяч не касался земли. При этом один участник челленджа располагался на крыше бани, а второй — на веранде.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Евгения Чернова.

В комментарии к посту защитник «Ростова» написал: «Выходные не проходят без мяча. Новый челлендж с крыши бани — на веранду маленьким мячом. Ну хотя бы 5 пасов, как мы. „Ростов“ и ФК „Городея“, зацените своих парней».

В текущем сезоне Чернов принял участие в 12 матчах на клубном уровне. На его счету 3 результативные передачи.