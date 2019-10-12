«С крыши бани — на веранду». Игрок «Ростова» запустил новый челлендж
Защитник «Ростова» Евгений Чернов запустил новый челлендж.
На своей странице в «Инстаграме» 26-летний футболист жёлто-синих опубликовал ролик, где они с товарищем пасовали друг другу мяч на солидном расстоянии с условием, чтобы мяч не касался земли. При этом один участник челленджа располагался на крыше бани, а второй — на веранде.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Евгения Чернова.
В комментарии к посту защитник «Ростова» написал: «Выходные не проходят без мяча. Новый челлендж с крыши бани — на веранду маленьким мячом. Ну хотя бы 5 пасов, как мы. „Ростов“ и ФК „Городея“, зацените своих парней».
В текущем сезоне Чернов принял участие в 12 матчах на клубном уровне. На его счету 3 результативные передачи.
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