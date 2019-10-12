С. Бакаев: сделаю всё, чтобы быть круче Миранчуков

Полузащитник «Спартака-2» Солтмурад Бакаев прокомментировал поражение в матче 17-го тура ФНЛ с «Торпедо» (2:3).
«В первую очередь хочется поблагодарить болельщиков, что пришли на такой матч, и за атмосферу, которая царила на стадионе. А также спасибо нашему клубу «Спартак», что позволил нам сыграть на потрясающем стадионе. Насчёт моей возможности забить, обыграл, но, может, в последний момент не хватило хладнокровия. Будем работать. Поражение обидное, два раза выходить вперёд и не удержать счёт. Приносим извинения за такой результат, обидно. Пацаны бились, все выложились на 100 процентов.
Надеюсь, с «Рубином» у меня получится появиться в матче вместе с Зелимханом. Зависит от работы в основной команде. С «Крыльями» уже вышел на 5 минут, моменты получились самыми запоминающимися, на последней минуте забили. Быть круче Миранчуков? Сделаю всё, чтобы быть круче не только Миранчуков, но и любого футболиста", — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 12 октября 2019
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