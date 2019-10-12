Лёв рассказал, что планировал включить Гнабри в сборную Германии ещё на ЧМ-2014

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв рассказал, что планировал включить нападающего Сержа Гнабри в состав сборной Германии ещё на чемпионате мира в 2014 году.

«На самом деле я хотел взять Сержа на чемпионат мира в 2014 году, когда ему было 18 лет. Пер Мертезакер и Месут Озил сказали мне, что он словно с ума сошёл на тренировках и у него большой потенциал. Но затем он получил травму», — приводит слова Лёва SquawkaNews в «Твиттере».



13 октября сборная Германии сыграет с национальной командой Эстонии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

После пяти туров сборная Германии, набрав 12 очков, занимает первое место в группе С. На втором месте сборная Северной Ирландии с таким же количеством очков.