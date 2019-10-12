Сборная Румынии разгромила Фарерские острова в матче отбора Евро-2020

В матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда Фарерских островов принимала Румынию. Встреча прошла в Торсхавне на стадионе «Торсволлур» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Автором первого гола стал нападающий Румынии Георге Пушкаш, отправивший мяч в ворота соперника на 74-й минуте. В концовке преимущество гостей увеличил форвард Йонуц Митрицэ. В компенсированное время отличился нападающий Клаудиу Кешерю.
Румынский хавбек самарских «Крыльев Советов» Паул Антон начал матч в стартовом составе и оставался на поле до финального свистка.
Сборная Румынии, набрав 13 очков, занимает второе место в группе F, национальная команда Фарерских островов (0) — шестое.
Календарь матчей отбора Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».
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