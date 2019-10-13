«Лион» готовится объявить о назначении Блана в начале недели

«Лион» уже согласовал условия контракта со специалистом Лораном Бланом. О приходе француза на пост главного тренера будет официально объявлено в понедельник, 14 октября, или вторник, 15 октября, сообщает ActuGones.



7 октября руководство «Лиона» приняло решение отправить Силвиньо в отставку после поражения от «Сент-Этьена» в 9-м туре чемпионата Франции (0:1). Тренировочным процессом до назначения нового наставника команды руководит его помощник Жеральд Батикл.



Блан находится без работы с 2016 года, когда покинул «ПСЖ». Французский специалист работал в «Бордо», а также тренировал сборную Франции.

Напомним, что ранее бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Лоран Блан отказался возглавить «Зенит».