Гильерме — о матче со сборной Кипра: важный день

Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме анонсировал матч 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра.



«Важный день», — написал Гильерме на своей странице в «Инстаграме».

Матч отборочного турнира Евро-2020 Кипр — Россия состоится сегодня, 13 октября, на стадионе «ГСП» в Никосии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Напомним, сборная России в турнирной таблице группы I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года занимает 2-е место. В активе команды 18 очков после 7 матчей. Для выхода в финальную часть турнира подопечным Станислава Черчесова достаточно не проиграть Кипру в предстоящем матче.