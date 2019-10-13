Казахстан — Бельгия: составы команд на матч 8-го тура отбора Евро-2020

Тренерские штабы сборных Казахстана и Бельгии определились с составами на матч 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020.

Казахстан: Непогодов, Малый, Керимжанов, Марочкин, Абикен, Жуков, Шомко, Бейсебеков, Суюмбаев, Федин, Исламхан.

Запасные: Покатилов, Шацкий, Дмитренко, Хижниченко, Тагыберген, Вороговский, Жангылышбай, Перцух, Мирошниченко.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Менье, Т. Азар, Прат, Витсель, Э. Азар, Мертенс, Батшуайи.

Запасные: Тенкенс, Селс, Мехеле, Ванакен, Версхарен, Бентеке, Карраско, Ориги, Янузай, Боята, Кастанье, Шадли.

Встреча состоится сегодня, 13 октября, в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена», начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Казахстан — Бельгия.

Сборная Бельгии, набрав 21 очко, возглавляет турнирную таблицу группы I квалификации Евро-2020, национальная команда Казахстана (7) занимает четвёртое место.