Кипр — Россия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 13 октября в 19:00

Сегодня, 13 октября, на стадионе «ГСП» в Никосии состоится матч 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Кипр — Россия. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Обслужит матч бригада арбитров из Сербии во главе с Срджаном Йовановичем. Помогать ему будут Урош Стойкович и Милан Михайлович. Резервный рефери — Новак Симович.



Сборная России в турнирной таблице группы I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года занимает 2-е место. В активе команды 18 очков после 7 матчей. Для выхода в финальную часть турнира подопечным Станислава Черчесова достаточно не проиграть Кипру в предстоящем матче. Сборная Кипра (10) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе I являются сборные Бельгии, Казахстана, Шотландии и Сан-Марино.