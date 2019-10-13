«Тоттенхэм» вновь попытается подписать полузащитника «Спортинга» Фернандеша
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» по-прежнему проявляет интерес к полузащитнику «Спортинга» Бруну Фернандешу и готов вернуться к диалогу по трансферу хавбека, сообщает A Bola.
Летом «Тоттенхэм» пытался договориться о переходе 25-летнего игрока. «Шпоры» трижды отправляли в Лиссабон предложения о трансфере. В последнем из них фигурировала сумма в € 55 млн и 10 млн бонусами. Однако «Спортинг» ответил отказом.
Отмечается, что «Тоттенхэм» вновь стал проявлять активность по сделке в отношении Фернандеша из-за возможного отъезда из Лондона полузащитника Кристиана Эриксена.
В нынешнем сезоне Фернандеш провёл за «Спортинг» шесть игр в чемпионате Португалии. На его счету 4 гола и 4 результативные передачи.
- 13 октября 2019
-
18:08
-
17:51
-
17:49
-
17:46
-
17:42
-
17:29
-
17:27
-
17:24
-
17:20
-
17:07
-
16:55
-
16:54
-
16:48
-
16:25
-
16:15
-
16:14
-
16:03
-
16:00
-
15:51
-
15:37
-
15:34
-
15:05
-
15:01
-
14:54
-
14:46
-
14:27
-
14:04
-
13:59
-
13:36
-
13:24
-
13:07
-
13:00
-
12:50
-
12:26
-
12:18
Партнерский контент