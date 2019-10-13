«Тоттенхэм» вновь попытается подписать полузащитника «Спортинга» Фернандеша

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» по-прежнему проявляет интерес к полузащитнику «Спортинга» Бруну Фернандешу и готов вернуться к диалогу по трансферу хавбека, сообщает A Bola.



Летом «Тоттенхэм» пытался договориться о переходе 25-летнего игрока. «Шпоры» трижды отправляли в Лиссабон предложения о трансфере. В последнем из них фигурировала сумма в € 55 млн и 10 млн бонусами. Однако «Спортинг» ответил отказом.

Отмечается, что «Тоттенхэм» вновь стал проявлять активность по сделке в отношении Фернандеша из-за возможного отъезда из Лондона полузащитника Кристиана Эриксена.

В нынешнем сезоне Фернандеш провёл за «Спортинг» шесть игр в чемпионате Португалии. На его счету 4 гола и 4 результативные передачи.