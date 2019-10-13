Манчини: в Италии есть талантливые игроки, нужно подождать, пока они созреют

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини выразил мнение, что в национальной команде есть множество талантливых игроков и если их потенциал ещё не раскрылся, то для этого просто нужно какое-то время.
«Я всегда верил, что в Италии есть талантливые игроки. Возможно, нам нужно немного подождать, пока они созреют, но таланты всё же есть.
Временами бывают сложные ситуации, например пропуск чемпионата мира 2018 года. Но я убеждён, итальянский футбол воспитывает одних из лучших игроков в мире.
Поэтому я сохранял позитив в должности главного тренера сборной Италии. Я знал, что мне нужно просто верить и ждать игроков.
Отрадно, что сборная Италии сейчас так молода, это означает, что всё больше и больше этих игроков получают время на поле в Серии А», — приводит слова Манчини Football Italia.
- 13 октября 2019
-
19:45
-
19:37
-
19:32
-
19:25
-
19:19
-
19:11
-
19:04
-
18:57
-
18:41
-
18:32
-
18:18
-
18:08
-
17:51
-
17:49
-
17:46
-
17:42
-
17:29
-
17:27
-
17:24
-
17:20
-
17:07
-
16:55
-
16:54
-
16:48
-
16:25
-
16:15
-
16:14
-
16:03
-
16:00
-
15:51
-
15:37
-
15:34
-
15:05
-
15:01
-
14:54