Вратарь сборной Кипра Панайи получил травму в матче с Россией и был заменён

Сборная Кипра в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой России в первом тайме вынуждена была провести замену вратаря. Голкипер Костас Панайи на 40-й минуте оступился, обыгрывая Артёма Дзюбу в штрафной, и получил травму левого колена. Вместо него на поле появился Урко Рафаэль Пардо.

К моменту замены сборная России выигрывала у Кипра со счётом 2:0.



Матч между сборными Кипра и России проходит на стадионе «ГСП» в Никосии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Обслуживает матч бригада арбитров из Сербии во главе с Срджаном Йовановичем. Помогают ему судьи на линиях Урош Стойкович и Милан Михайлович. Роль резервного рефери исполняет Новак Симович.