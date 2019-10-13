Нигматуллин: Бельгии надо вернуть должок. Черчесов жаждет реванша

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что встреча национальной команды с Бельгией в борьбе за первое место в отборочной группе чемпионата Европы 2020 года будет иметь принципиальный характер для главного тренера Станислава Черчесова.
«В первую очередь поздравляю сборную с победой и выходом на Евро. Сильнее ли это сборная, которая выходила на Евро-2008? Не совсем, но с нынешней сборной всё сейчас происходит эффектно и круто.
Я предполагал, что с Кипром будет ничья, но то, что добыта победа с таким счётом, приятно удивляет. Понятно, что на прошлые Евро выходили мы тяжелее.
Надо признать, что соперники не так сильно упираются. Я не хочу принижать успех сборной России, но в играх с Шотландией и Кипром Россия была выше классом. Отрадно, что можно назвать Россию выше классом, чем Шотландия. На Евро-2020 нам нужно стремиться к выходу из группы.
Победа над Бельгией? Надо им отдать должок. Черчесов — человек со спортивной злостью, и я думаю, что он жаждет реванша и эффектного завершения отборочного цикла», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Капущаком.
- 13 октября 2019
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