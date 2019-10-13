Головин рассказал, как сборная отпраздновала в раздевалке выход на Евро-2020
Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал, как команда после победы над Кипром (5:0) отреагировала в раздевалке на выход в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
«У нас была задача, и мы постепенно к ней шли, оступились только немного с Бельгией. Сегодня мы понимали, что не имеем права проигрывать. Мы как-то все спокойно отреагировали, и ничего глобального в раздевалке не произошло.
Я бы выделил дисциплину в команде на первое место. Та дисциплина, при которой каждый делает то, что говорит тренер, и каждый знает, что делать на своей позиции, не лезет не в свою зону. Делаем свою работу на поле, и никто ничего не выдумывает", — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Головин: вся команда думает о победе на Евро-2020, мы готовы к этому
- 14 октября 2019
-
00:19
- 13 октября 2019
-
23:54
-
23:46
-
23:45
-
23:35
-
23:31
-
23:16
-
23:07
-
23:02
-
22:57
-
22:57
-
22:49
-
22:49
-
22:45
-
22:45
-
22:40
-
22:36
-
22:31
-
22:29
-
22:26
-
22:23
-
22:17
-
22:11
-
22:11
-
22:07
-
22:06
-
22:04
-
21:59
-
21:57
-
21:53
-
21:49
-
21:43
-
21:37
-
21:37
-
21:35
Партнерский контент