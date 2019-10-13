Головин рассказал, как сборная отпраздновала в раздевалке выход на Евро-2020

Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал, как команда после победы над Кипром (5:0) отреагировала в раздевалке на выход в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

«У нас была задача, и мы постепенно к ней шли, оступились только немного с Бельгией. Сегодня мы понимали, что не имеем права проигрывать. Мы как-то все спокойно отреагировали, и ничего глобального в раздевалке не произошло.

Я бы выделил дисциплину в команде на первое место. Та дисциплина, при которой каждый делает то, что говорит тренер, и каждый знает, что делать на своей позиции, не лезет не в свою зону. Делаем свою работу на поле, и никто ничего не выдумывает", — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.