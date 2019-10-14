Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: только Ибрагимович может спасти нас в этом сезоне

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Клейтон Блэкмор выразил мнение, что клубу необходимо вернуть нападающего Златана Ибрагимовича из «Лос-Анджелес Гэлакси».
«Команде не хватает бомбардира, и единственный вариант, который может спасти нас в этом сезоне, – это возвращение Ибрагимовича. Вероятно, это лучший форвард, которого только можно представить в своём составе.
«Юнайтед» избавился от стольких хороших нападающих – Руни, ван Перси и другие. Они ушли, но им так и не была найдена замена. Приглашение Златана не требует размышлений. Он не бегает, но ему это и не нужно, ведь он так хорош. В мире не так много футболистов, способных так контролировать игру. Когда Ибрагимович был в клубе и находился в форме, мы завоёвывали трофеи. В январе или когда это будет возможно нужно попытаться вернуть его», — приводит слова Блэкмора Mirror.
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