Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: только Ибрагимович может спасти нас в этом сезоне

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Клейтон Блэкмор выразил мнение, что клубу необходимо вернуть нападающего Златана Ибрагимовича из «Лос-Анджелес Гэлакси».



«Команде не хватает бомбардира, и единственный вариант, который может спасти нас в этом сезоне, – это возвращение Ибрагимовича. Вероятно, это лучший форвард, которого только можно представить в своём составе.



«Юнайтед» избавился от стольких хороших нападающих – Руни, ван Перси и другие. Они ушли, но им так и не была найдена замена. Приглашение Златана не требует размышлений. Он не бегает, но ему это и не нужно, ведь он так хорош. В мире не так много футболистов, способных так контролировать игру. Когда Ибрагимович был в клубе и находился в форме, мы завоёвывали трофеи. В январе или когда это будет возможно нужно попытаться вернуть его», — приводит слова Блэкмора Mirror.

Ибрагимович не исключил, что вернётся в один из европейских чемпионатов