Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: только Ибрагимович может спасти нас в этом сезоне

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: только Ибрагимович может спасти нас в этом сезоне
Футбол / Англия 0

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Клейтон Блэкмор выразил мнение, что клубу необходимо вернуть нападающего Златана Ибрагимовича из «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Команде не хватает бомбардира, и единственный вариант, который может спасти нас в этом сезоне, – это возвращение Ибрагимовича. Вероятно, это лучший форвард, которого только можно представить в своём составе.

«Юнайтед» избавился от стольких хороших нападающих – Руни, ван Перси и другие. Они ушли, но им так и не была найдена замена. Приглашение Златана не требует размышлений. Он не бегает, но ему это и не нужно, ведь он так хорош. В мире не так много футболистов, способных так контролировать игру. Когда Ибрагимович был в клубе и находился в форме, мы завоёвывали трофеи. В январе или когда это будет возможно нужно попытаться вернуть его», — приводит слова Блэкмора Mirror.

Ибрагимович не исключил, что вернётся в один из европейских чемпионатов
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019