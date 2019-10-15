Стерлинг: жаль, что Болгарию на её стадионе представляют такие идиоты

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал расистское поведение болельщиков сборной Болгарии на стадионе в Софии во время матча отбора Евро-2020.
Напомним, главный арбитр несколько раз останавливал игру из-за расистских выкриков с трибун. Во время второй паузы он увёл игроков в подтрибунное помещение, однако позже продолжил матч.
«Жаль, что Болгарию на её стадионе представляют такие идиоты. Во всяком случае…6:0, и мы возвращаемся домой, мы сделали сбою работу. Безопасной поездки нашим болельщикам, ребята, у вас все получилось», — написал Стерлинг в своём «твиттере».
В матче 8 тура сборная Англии разгромила Болгарию со счётом 6:0. Рахим Стерлинг оформил дубль. Также два гола забил Росс Барки и еще по разу отметились Маркус Рашфорд и Гарри Кейн.
Соответствующую запись можно посмотреть в «Твиттере» Стерлинга.
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