Эрнандес: я всё поставил на переход в «Баварию»

Французский защитник Лукас Эрнандес прокомментировал причины своего перехода из «Атлетико» в «Баварию». В мадридском клубе Эрнандес проработал 8 лет.
«Мною интересовались совершенно разные клубы. Да и в Мадриде у меня было все необходимое для нормальной работы. Но я всё поставил на переход в «Баварию». Посоветовавшись с семьёй, были принято именно такое решение. В конце концов, это был отличный момент, чтобы поменять жизнь, город, страну и культуру, увидеть что-то новое.
В «Баварии» меня все заверили, что я присоединюсь к семье. Так и вышло. «Бавария» — клуб с богатой историей и отлаженный механизм для побед. Это был идеальный вариант для меня, шаг вперёд и новый уровень выступлений. Я хотел оказаться под прессингом в другой языковой и культурной среде, почувствовать опасность и покинуть зону комфорта, в которой находился в Мадриде», — приводит слова Эрнандеса France Football.
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