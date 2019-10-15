Гризманн: нам придётся победить Молдавию и Албанию

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал результат матча отборочного турнира Евро-2020 со сборной Турции (1:1).



«Мы никогда не были идеальными. В этом матче мы потеряли удачу, и теперь просто обязаны её найти. Иногда мяч не идет в ворота. Но это футбол, игра. На чемпионате мира нам не нужно было столько моментов, сколько сейчас для того, чтобы забить. Всем нам нужно быть терпеливыми и усердно работать каждому в своем клубе.



Впереди у нас ещё есть две игры. Нам придётся побеждать Молдавию и Албанию. Ещё две игры и тогда можем спокойно отпраздновать», — приводит слова Гризманна L’Equipe.



Сборные Турции и Франции возглавляют группу Н, имея в активе по 19 очков.

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