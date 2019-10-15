Сын Зидана: не жалею, что покинул «Реал»

Люка Зидан, сын главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, признался, что не жалеет о решении покинуть «Королевский клуб» и перейти в «Расинг» на правах аренды.

«Наши результаты не такие, как мы хотим. Но мы играем хорошо, и я уверен, что они скоро улучшатся. Я очень рад быть в этом замечательном клубе, здесь меня приняли очень хорошо.



Я не жалею, что покинул «Реал». Это был важный шаг, и я хотел сделать его, потому что мне нужно было быть в профессиональной команде, играть и доказывать свою значимость.



Не знаю, что может произойти через несколько лет. Я понимаю, что нормально спрашивать у меня про «Реал», но я не собираюсь отвечать", — приводит слова Зидана AS.



В нынешнем сезоне 21-летний Люка Зидан провёл девять матчей в Сегунде, в которых пропустил 10 голов.