Черчесов: следующая задача сборной России — успешно сыграть дома с Бельгией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о задачах команды на оставшиеся матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

«У сборной есть локальные задачи, и есть глобальные. Наша следующая задача — успешно сыграть дома с Бельгией. Это будет матч за первое место», — написал Черчесов в своём «инстаграме».

Сборная России, набрав 21 очко, занимает второе место в турнирной таблице группы I. Бельгия (24) — на 1-м месте. Обе команды уже гарантировали себе путёвки в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года, который пройдёт в 12 странах.

Матч Россия — Бельгия состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 20:00 мск. В заключительном матче отбора Евро-2020 Россия на выезде сыграет с Сан-Марино (19 ноября).