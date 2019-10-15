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Полиция проводит обыски в штабе Футбольного союза Болгарии

Полиция проводит обыски в штабе Футбольного союза Болгарии
Футбол / Евро-2020 0

Полиция проводит обыски в штабе Футбольного союза Болгарии, сообщает bTV.

По информации источника, более 20 офицеров службы государственной безопасности Болгарии вошли в здание Футбольного союза страны с целью срочной проверки. Отмечается, что полиция заблокировала территорию комплекса, никто из сотрудников не может её покинуть.

Напомним, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал президента Футбольного союза страны Борислава Михайлова покинуть свой пост после скандала, произошедшего во время матча квалификации Евро-2020 Болгария — Англия. Из-за расистских кричалок фанатов хозяев судья дважды останавливал матч. Англичане в итоге решили продолжить встречу, хотя и обсуждали возможность ухода с поля. В итоге матч завершился победой гостей со счётом 6:0. Позже стало известно об отставке Михайлова.

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