Федун рассказал, чего «Спартаку» не хватает для побед

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, чего команде не хватает для побед, а также назвал задачи нового тренерского штаба на сезон.



«Надежды на нового тренера и команду? Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет. Есть только осознание того, что следующий матч должен быть выигран. Вот и всё.



Чего не хватает для побед «Спартаку» сейчас? Удачи и опыта. Сегодня это самая молодая команда. Задача на этот сезон — сделать работоспособной команду, которая сможет потом бороться за титул. Медали? Да. Но не в этом сезоне», — приводит слова Федуна «Комсомольская правда».



После 12 туров «Спартак» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и на два очка опережает находящиеся в зоне стыковых матчей «Сочи» и «Ахмат».

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