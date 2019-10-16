«Барселона» напомнила о дебюте Месси за клуб, назвав его лучшим в истории

Пресс-служба «Барселоны» напомнила, как в 2004 году за клуб дебютировал аргентинский нападающий Лионель Месси.
«15 лет назад он дебютировал в первой команде. Сегодня он получит свою шестую золотую бутсу. Лучший в истории», — сообщается в официальном «твиттере» «Барселоны» с прикреплённым видео, как Месси выходит на замену вместо Деку.
32-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе каталонского клуба форвард принял участие в 692 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 604 забитых мячей, а также отдал 244 результативные передачи. Месси пять раз выигрывал «Золотой мяч», 10 раз становился чемпионом Испании и четырежды победил в Лиге чемпионов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
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