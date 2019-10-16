Месси получил шестую «Золотую бутсу» в карьере

Аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси вручили «Золотую бутсу» — приз, который получает лучший бомбардир национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА.

В прошлом сезоне 32-летний аргентинец стал автором 36 забитых мячей в 34 матчах Примеры. Данная награда стала шестой в карьере форварда. Ранее он получал «Золотую бутсу» по итогам сезонов-2009/10 (34 гола), 2011/12 (50), 2012/13 (46), 2016/17 (37) и 2017/18 (34).

Видео можно посмотреть в «твиттере» Marca.

32-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе каталонского клуба форвард принял участие в 692 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 604 забитых мячей, а также отдал 244 результативные передачи. Месси пять раз выигрывал «Золотой мяч», 10 раз становился чемпионом Испании и четырежды победил в Лиге чемпионов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.