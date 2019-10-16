Инс: Манджукич — не тот, кто сейчас нужен «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Инс отметил, что приобретение форварда «Ювентуса» Марио Манджукича не поможет «красным дьяволам» решить их проблемы.



«Манджукич — не тот, кто сейчас нужен „Манчестер Юнайтед“. Думаю, в январе очень сложно приобрести лучших игроков. „Манчестер Юнайтед“ будет непросто усилиться зимой. Если они хотят обрести свой путь, им следует обратить внимание на молодых нападающих, а не на Ибрагимовича или Манджукича», — приводит слова Инса Mirror.



Напомним, «Манчестер Юнайтед» ищет форварда после того, как клуб продал в «Интер» Ромелу Лукаку. В текущем сезоне «красные дьяволы» фактически остались без нападающих после травм Антони Марсьяля и Маркуса Рашфорда. Ранее стало известно, что Манджукич и «Манчестер Юнайтед» достигли устной договорённости.

Манджукич и «Манчестер Юнайтед» достигли устной договорённости