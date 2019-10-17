Караваев: тренер подскажет, как правильно сыграть против Шомуродова

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал об ощущениях от дебюта за сборную России и поделился ожиданиями от очередного матча РПЛ с «Ростовом».
«Впечатления от сборной? Конечно, я вернулся в хорошем расположении духа. Выиграли, выполнили задачу, но повторюсь, что ничего не закончено. Впереди нас ждут матчи, в которых нужно постараться взять по три очка.
Трудно ли перестроиться со сборной на клуб? Нет, наоборот хорошо, что подходим к этой встрече в хорошем расположении духа.
Естественно, все чемпионаты отличаются. Поначалу сложно переходить в новый клуб, уходит какое-то время на адаптацию, но сейчас всё хорошо.
Шомуродов и атака «Ростова»? Скорее это вопрос к главному тренеру. Он подскажет, как правильно сыграть. В свою очередь, мы настроены играть на победу.
На любой позиции смогу сыграть, если скажет тренер. Где нужно, там и сыграю», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
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