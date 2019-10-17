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Караваев: тренер подскажет, как правильно сыграть против Шомуродова

Караваев: тренер подскажет, как правильно сыграть против Шомуродова
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал об ощущениях от дебюта за сборную России и поделился ожиданиями от очередного матча РПЛ с «Ростовом».

«Впечатления от сборной? Конечно, я вернулся в хорошем расположении духа. Выиграли, выполнили задачу, но повторюсь, что ничего не закончено. Впереди нас ждут матчи, в которых нужно постараться взять по три очка.

Трудно ли перестроиться со сборной на клуб? Нет, наоборот хорошо, что подходим к этой встрече в хорошем расположении духа.

Естественно, все чемпионаты отличаются. Поначалу сложно переходить в новый клуб, уходит какое-то время на адаптацию, но сейчас всё хорошо.

Шомуродов и атака «Ростова»? Скорее это вопрос к главному тренеру. Он подскажет, как правильно сыграть. В свою очередь, мы настроены играть на победу.

На любой позиции смогу сыграть, если скажет тренер. Где нужно, там и сыграю», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Орлов считает, что «Зенит» должен стоять на 1-м месте в РПЛ, а не на 4-м
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