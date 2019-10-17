Шаронов: нет информации, как будет играть «Спартак», знаем только о «Шальке»

Тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ со «Спартаком». Наставник казанцев признался, что после смены тренера в «Спартаке» готовиться к матчу было трудно.

«В принципе нам нужно было время, чтобы сделать определённые выводы. Как раз через тренировочный процесс, через информацию. Думаю, пауза пошла на пользу.

Эмоциональный фон после победы над «Тамбовом»? Понятно, что эмоциональный фон всегда зависит от того, выигрывает команда или проигрывает. Но мы всегда стараемся этот фон держать максимально позитивным.

«Спартак»? Понятно, что мы не владеем информацией, как будет играть «Спартак». Есть только информация, как играл «Шальке». Сейчас делаем больше акцент на свою игру. Всё равно есть определённая информация по «Спартаку». Я не думаю, что за такой короткий срок они что-то кардинально поменяют, но изменения будут, потому что новый главный тренер их в любом случае внесёт», — цитирует Шаронова пресс-служба «Рубина».