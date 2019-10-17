Инс: «Манчестер Юнайтед» может завершить сезон в нижней половине таблицы АПЛ

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Инс раскритиковал игру «красных дьяволов» в нынешнем сезоне.
«Уле-Гуннара Сульшера будут продолжать критиковать, поскольку он не даёт нужного результата. Более того, нет никаких признаков, что команда становится лучше.
Конечно, с молодыми игроками нужно больше времени, но «Челси» сейчас тоже полагается на молодёжь, и при этом у них всё хорошо. У «Ливерпуля» два молодых защитника, и у них всё хорошо.
«Юнайтед» может завершить сезон в нижней половине таблицы. Сульшер после матчей говорит, что команда усердно работает. Я хочу посмотреть, над чем же они работают. Глядя на их футбол, я этого не понимаю.
У «Юнайтед» нет рисунка игры. Они не создают моментов, а иногда у них нет даже ударов по воротам соперника. Не понимаю, что они делают», — приводит слова Инса talkSPORT.
- 17 октября 2019
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