Инс: «Манчестер Юнайтед» может завершить сезон в нижней половине таблицы АПЛ

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Инс раскритиковал игру «красных дьяволов» в нынешнем сезоне.

«Уле-Гуннара Сульшера будут продолжать критиковать, поскольку он не даёт нужного результата. Более того, нет никаких признаков, что команда становится лучше.

Конечно, с молодыми игроками нужно больше времени, но «Челси» сейчас тоже полагается на молодёжь, и при этом у них всё хорошо. У «Ливерпуля» два молодых защитника, и у них всё хорошо.

«Юнайтед» может завершить сезон в нижней половине таблицы. Сульшер после матчей говорит, что команда усердно работает. Я хочу посмотреть, над чем же они работают. Глядя на их футбол, я этого не понимаю.

У «Юнайтед» нет рисунка игры. Они не создают моментов, а иногда у них нет даже ударов по воротам соперника. Не понимаю, что они делают», — приводит слова Инса talkSPORT.