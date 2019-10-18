Максименко: ни у кого в «Спартаке» нет железных позиций

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко поделился мыслями о назначении на пост главного тренера команды бывшего наставника «Шальке-04» Доменико Тедеско.
«Каждая смена тренера придаёт любой команде определённый импульс. Настроение меняется, игроки начинают работать по-другому. С приходом нового специалиста прежние заслуги сходят на нет, всё начинается с чистого листа. Думаю, ни у кого в «Спартаке» нет железных позиций. Новый тренер приходит со своим видением состава, поэтому каждый изо дня в день должен будет доказывать свою состоятельность и заново заслуживать право выходить на поле в красно-белой форме», — приводит слова Максименко пресс-служба «Спартака».
«Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября. Ранее команду возглавлял Олег Кононов.
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