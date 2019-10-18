Сэра Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов

Агент Джузеппе Пальяра заявил, что поучаствовал в сдаче легендарным тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном матча Лиги чемпионов, сообщает Mirror.
Пальяра наряду с коллегой Даксом Прайсом и бывшим ассистентом главного тренера «Барнсли» Томми Райтом является фигурантом дела о коррупции и обвиняется в даче взятки и содействии в её получении.
В ходе судебного заседания присяжным сообщили о разговоре Джузеппе с журналисткой под прикрытием, в ходе которого он рассказал, что Фергюсон работал с агентами, чтобы зарабатывать на трансферах. Также, по словам прокурора Брайана О’Нилла, Пальяра рассказал об организации легендарным тренером договорного матча между «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов. За это Пальяра отблагодарил его золотыми часами «Ролекс» стоимостью £ 30 тыс. Кроме того, по словам агента, он неоднократно платил Фергюсону ранее.
- 18 октября 2019
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:57
-
12:47
-
12:39
-
12:19
-
12:11
-
11:59
-
11:50
-
11:32
-
11:27
-
11:07
-
11:00
-
10:28
-
10:23
-
10:17
-
10:05
-
10:00
-
09:50
-
09:39
-
09:37
-
09:24
-
07:54
-
07:38
-
07:09
-
07:01
-
04:10
-
03:03
-
02:10
-
01:43
-
01:02
-
00:59
-
00:34
-
00:33