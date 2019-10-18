Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сэра Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов

Сэра Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги
Сэра Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Агент Джузеппе Пальяра заявил, что поучаствовал в сдаче легендарным тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном матча Лиги чемпионов, сообщает Mirror.

Пальяра наряду с коллегой Даксом Прайсом и бывшим ассистентом главного тренера «Барнсли» Томми Райтом является фигурантом дела о коррупции и обвиняется в даче взятки и содействии в её получении.

В ходе судебного заседания присяжным сообщили о разговоре Джузеппе с журналисткой под прикрытием, в ходе которого он рассказал, что Фергюсон работал с агентами, чтобы зарабатывать на трансферах. Также, по словам прокурора Брайана О’Нилла, Пальяра рассказал об организации легендарным тренером договорного матча между «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов. За это Пальяра отблагодарил его золотыми часами «Ролекс» стоимостью £ 30 тыс. Кроме того, по словам агента, он неоднократно платил Фергюсону ранее.

Эрикссон: Фергюсон звонил в 7 утра и угрожал убить, если вызову Руни в сборную
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019