Санчо пропустит матч «Боруссия» Д — «Боруссия» М из-за позднего прибытия в клуб

Английский вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо не примет участия в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией», сообщает Kicker.



По информации источника, причиной временного отстранения игрока стало позднее возвращение в клуб из расположения национальной команды Англии. Отмечается, что дортмундский клуб оштрафовал 19-летнего футболиста.



Матч 8-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Д — «Боруссия» М состоится сегодня, 19 октября, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.



Дортмунсдкая «Боруссия» набрала 12 очков в семи матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Боруссия» М (16) — возглавляет таблицу.

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